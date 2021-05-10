 فلسطين: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال - بوابة الشروق
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فلسطين: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 11:36 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 11:36 م

استشهد 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بغارتين شرق بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء شعب فلسطين في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 70 مواطنا.

وأفادت المصادر بأن غارات عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منازل وممتلكات مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أُطلق خلالها عشرات الصواريخ والقذائف.

وأكدت المصادر أن الغارات استهدفت مجموعة من الفلسطينيين ومركبة ودراجة نارية ومنزلين في بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافة إلى سقوط قذيفة صاروخية إسرائيلية في ساحة خلف المسجد العمري ببلدة جباليا شمال القطاع، وسقوط قذيفة على منزل لعائلة في منطقة الجرن بالبلدة، واستهداف أرض شرقها.

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