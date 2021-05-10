وزير الري الإثيوبي يطلع المبعوث الأمريكي على تطورات سد النهضة

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وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إثيوبيا أمس الأحد، في إطار زيارة رسمية إلى البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، اليوم الاثنين، أطلع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبية الدكتور سيليشي بيكيلي، «فيلتمان» على تطورات بناء سد النهضة والمفاوضات الثلاثية.

وقبل زيارة إثيوبيا، أجرى جيفري فيلتمان زيارة إلى مصر والسودان وإريتريا، حيث ناقش التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

ومن المتوقع أن يجري المبعوث الخاص محادثات مع مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مجموعة من القادة السياسيين.

وتهدف الزيارة إلى إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل القضايا السياسية والأمنية والإنسانية في القرن الإفريقي من خلال الجهود الدبلوماسية وتعزيز التعاون السياسي في المنطقة.