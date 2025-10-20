ملك الأردن يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق غزة

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الأحد، ضرورة ضمان تنفيذ والالتزام باتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان، أن الملك عبد الله، أكد على "ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، والالتزام بوقف إطلاق النار من أجل تحقيق التهدئة المنشودة".

وشدد على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق دون انقطاع".

وحذر الملك من "خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس".

كما أكد "أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وأعرب عن تقديره لموقف النرويج الداعم لحل الدولتين، ولجهودها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق الأحد، شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، زاعمة أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ نحو آلات هندسية تابعة لها، قبل أن تعلن مساء اليوم نفسه العودة للالتزام بالاتفاق.

إلا أن حركة حماس، أكدت تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار وأنها تعمل على تنفيذ بنوده "بكل دقة ومسئولية"، مشددة أن لا علم لها بما حصل في رفح، التي هي ضمن "المناطق الحمراء" تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وشددت الحركة، في بيان، على أن إسرائيل هي من تواصل ارتكاب خروقات للاتفاق، أدت منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، إلى مقتل 46 فلسطينيا وإصابة 132 آخرين، فضلا عن عدم التزامها بإدخال المساعدات ومناطق الانسحاب والإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقوم إضافة لوقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، وخلفت 68 ألفا و159 شهيدا، و170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.