عبر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، عن اعتزاز مصر العميق بانتمائها للقارة الإفريقية والتزامها الراسخ بكل قضاياها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» مساء اليوم، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة» إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة تماما في التعبير عن هذا الاعتزاز خلال الجلسة الافتتاحية، مشددا على العلاقة الوثيقة التي لا تنفصم بين قضايا الأمن والاستقرار من جهة، وقضايا التنمية المستدامة من جهة أخرى.

وأضاف: «لا أمن بدون تنمية، ولا تنمية مستدامة بدون أمن»، مشيدا بالمشاركة رفيعة المستوى والكثيفة من الأشقاء الأفارقة والدول العربية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، معبرا عن سعادته البالغة بهذا الحضور الفعال.

وأوضح أن القارة الإفريقية تشهد حالة من «الحراك الإيجابي والتحرك نحو الأمام»، مجددا اعتزاز مصر بعقد المنتدى في مدينة أسوان.

وأشار إلى مشاركة جميع أصحاب المصلحة في مكان واحد من صناع قرار ومسئولين كبار ومجتمع مدني والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يضمن الخروج بنتائج عملية، مضيفا أن النقاشات ستثمر عن إصدار «استخلاصات أسوان»، والتي ستكون بمثابة المبادئ الاسترشادية التي سيهتدى بها للعمل على تنفيذها خلال العام المقبل.

وتحتضن مدينة أسوان اليوم وغدًا النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ويعقد تحت شعار «عالم في تغير.. وقارة في تقدم»، وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية عرض كلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخرى لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدي أسوان للسلام والتنمية، أن إفريقيا تزخر بمقومات وموارد وثروة بشرية هائلة، وقطعت بالفعل خطوات مهمة نحو تفعيل هذه القدرات لدعم التنمية في دولها، مشيرا إلى أن إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية مثالًا بارزًا على ذلك باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063.