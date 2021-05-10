سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام رئيس حي البساتين اللواء أحمد جودة، بغلق وتشميع 5 محلات لعدم تنفيذ تعليمات نجلس الوزراء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتم التحفظ على 222 شيشه، و190كرسي، و88 طربيزه، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

جاء ذلك في اطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات محافظ القاهرة.

كما قام بمتابعة أعمال غلق المحلات بنطاق حي البساتين بالتنسيق مع شرطة المرافق و قسم شرطة البساتين والمتابعة الميدانية والاشغالات والمحلات وتم مرور الحملة بشارع الشركة الكويتية المعادي الجديدة وشارع البحث الجنائي بمنطقة صقر قريش وشارع الخمسين بزهراء المعادي والحي الإيطالي وعمارات بيتشو.