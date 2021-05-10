اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك وأسواره.

عدد من قناصة الاحتلال انتشروا فوق سطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.

اقتحم جنود الاحتلال مكتب إدارة المسجد الأقصى وعيادته وأخلوا كل مرافقه.

القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى.

نشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته.

أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين.

اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.

عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.

الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن تقديم المساعدة الطبية لحوالي 215 مصابًا تم إجلاؤهم من المسجد الأقصى.

مآذن القدس المحتلة أطلقت نداءً موحدا لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم؛ للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى، ولإنقاذ المصلين المحتجزين.

قطع شرطي إسرائيلي أسلاك مكبرات الصوت، وذلك بعد إطلاق نداء موحدا للتدخل لفك الحصار عن الأقصى.

أفاد شهود عيان باعتقال القوات الإسرائيلية عددا من المصابين الفلسطينيين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.