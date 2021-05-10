وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بصرف مكافأة للجهاز الإداري والعاملين بمستشفى أولاد صقر؛ وذلك تقديرًا للجهد المبذول منهم وتشجيعًا لهم على مواصلة العمل والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال زيارة المحافظ المفاجئة لمستشفى أولاد صقر، ضمن زيارته للمركز لمتابعة نسب تنفيذ أعمال إنشاء كوبريين بيه.

قال المحافظ، إنه حريص على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفان، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا والذي تتصدى له الأطقم الطبية والعاملون بالقطاع الصحي.

تفقد المحافظ، أقسام الغسيل الكلوي والحصانات والعناية المركزة واستفسر من المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية، وحرص على تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والمعامل والمقامة بتكلفة مليون و250 ألف جنيه، مشددا على مدير المستشفى بمتابعة الشركة المنفذة للأعمال والانتهاء منها لتقديم خدمة صحية وطبية مميزة للمرضى.

كما تفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا لمتابعة انتظام سير العمل به والتأكد من حسن أداء فرق التطعيم وتقديم عملهم بصورة جيدة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.