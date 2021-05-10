روما ترمم ساحة الكولوسيوم بأرض خشبية قابلة للسحب

من المنتظر أن يتمكن زوار الكولوسيوم في روما من السير مجددا في الساحة القديمة، حيث كان المحاربون يتقاتلون يوما ما حتى الموت، بفضل الإضافة المعتزمة لرصيف خشبي قابل للسحب.

وأيدت لجنة من الخبراء مقترحا قدمته شركة هندسية من ميلانو، بحسب مؤتمر صحفي أقيم عبر الإنترنت أقامته وزارة الثقافة مؤخرا.

ووفقا للخطط، سوف تُغطى المنطقة المكشوفة السفلية الواقعة في وسط الساحة بألواح خشبية وسوف يتم كشفها عند الحاجة.

وتحدث وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني عن التقدم خطوة أخرى في استعادة الصورة الأصلية للساحة. وسوف يساعد المشروع في الحفاظ على الهيكل الأثري للكولوسيوم (مدرج فلافي).

جرى تخصيص 18.4 مليون يورو لتنفيذ المشروع. ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2023.

وطبقا للخطط، سوف يتم استخدام آلية ما لتمديد العديد من الألواح الفردية على الساحة مثل الأوكورديون خلال 30 دقيقة.

وهذا من شأنه أن يسمح بتهوية الغرف الواقعة أسفلها وتنظيم الرطوبة بها. وهذا من شأنه أيضا أن يسمح بعرض الغرف على الزوار.

وفي أواخر ديسمبر، كان فرانشيسكيني قد دعا إلى تقديم مقترحات تخص الأرضية الواقعة في وسط الكولوسيوم، ما يسمح للزوار بالسير إلى الساحة التي كان المحاربون يخوضون فيها معارك دامية قبل ألف عام.

وكانت الساحة أيضا بها نظام فتح وغلق عبقري حتى يمكن رفع الأشياء أو الحيوانات من تحت الأرضي إلى السطح خلال المعارك.

ويمكن أن يسع الكولوسيوم المشيد ما بين 70 و80 عاما ميلاديا ما يصل إلى 50 ألف شخص. وكانت هناك أرضية في المنتصف لفترة طويلة ولكنها أزيلت للكشف عن الغرف أسفلها.