الرئيس السيسي: أنا خايف إن ولادنا يكفروا بفكرة الزواج بسبب زيادة الانفصال

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استغرابه بعدم التمكن من حسم الخلاف بشأن قضايا الأحوال الشخصية على مدار أكثر من 40 سنة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: "سنحاسب أمام الله، كل في حقله، سواء قضاة أو دولة أو رئيس أو حكومة أو برلمان أو أزهر.. كل من له قول في هذا الأمر في رقبته أبنائنا وبناتنا اللي (كبروا) ودخلوا المدارس وبيواجهوا مشكلات الآن".



وتابع: "الشاب اللي هيتخرج ويقدم على الزواج لو الخلفية عدم وجود الأسرة والبيت مكنش متماسك هل الروابط الأسرية بعد التجربة دي هيبقى شكلها إيه، هل هيبقى عنده استعداد يتماسك أو حتى يخوض التجربة.. أنا خايف والله إن ولادنا يكفروا بفكرة الزواج بسبب زيادة الانفصال".