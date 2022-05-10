بايدن يطالب الكونجرس بتمرير حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الكونجرس بالموافقة على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا، محذرا من نفاد تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال 10 أيام.

وقال بايدن -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- "لا يمكننا السماح لإمدادات المساعدات بالانقطاع بينما ننتظر المزيد من الإجراءات من الكونجرس، قبل هذه النقطة الحرجة بحوالي 10 أيام"، داعيا الكونجرس إلى تمرير مشروع القانون بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا بشكل سريع وتقديمه لي للتوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه وافق على فصل موازنة خاصة لمحاربة فيروس كورونا عن التمويل المطلوب لأوكرانيا من أجل تسريع تصويت الكونجرس على المساعدات العسكرية لكييف.

وفي الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.