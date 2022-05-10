كوريا الجنوبية تسجل 49 ألفا و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 49 ألفا و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 23 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17 مليونا و614 ألفا و895 إصابة.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم /الثلاثاء/ بأن العدد الإجمالي للإصابات اليومية يقترب من الـ 50 ألف حالة يوميا وسط تخفيف الحكومة لقيود مكافحة الفيروس وإعادة الحياة إلى طبيعتها لما قبل تفشي الجائحة، مضيفة أنه تم تسجيل 62 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفا و462 وفاة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الارتفاع الأخير يأتي في ظل زيادة وتيرة التجمعات العائلية والدينية -خلال الأسبوع الماضي- والذي صادف فيه عيد الطفل يوم الخميس وعيد الوالدين وعيد ميلاد بوذا يوم الأحد.

وفي الثاني من مايو الجاري، قررت كوريا الجنوبية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، باستثناء التجمعات الكبيرة المكونة من 50 شخصا أو أكثر، في خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية. ويظل ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية والمغلقة إلزاميا.