الهند تسجل 2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الثلاثاء/ أنه تم تسجيل 2288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و107 آلاف و689 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و103 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 19 ألفا و637 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و563 ألفا و949 شخصا، وذلك بعدما تعافى 3044 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.