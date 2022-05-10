أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع مسئولي شركة "Ovoyages"، إحدى شركات السياحة الفرنسية، على هامش مشاركته في معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي، لبحث سيل تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ.

شهد اللقاء شريف البديوى، سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في بيان له اليوم، أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على تسيير رحلة سياحية من مطار باريس إلى مطار شرم الشيخ الدولي أسبوعيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل.

وأكد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضاعفة للتسويق السياحي، وجذب أسواق سياحية جديدة، وذلك بالتوازي مع تطوير القطاع السياحي بالكامل، والعمل على تنوع المقاصد السياحية لتتناسب مع كل الجنسيات.