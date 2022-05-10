سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لـ«الشروق»: أعددنا حزما مالية خاصة لدعم الدول المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية

أكد كريستيان بيرجر، سفير الإتحاد الأوروبي لدى القاهرة، الثلاثاء، مساندة أوكرانيا والوقوف مع الدول التي تأثرت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن التأثير كان على عدة مستويات حيث أن هناك دول فى شمال إفريقيا والبحر المتوسط تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا.

وقال بيرجر، في تصريحات لـ"الشروق" على هامش الفعاليات المقامة فى إطار شهر أوروبا وبدء زيارة وفد الاتحاد وفريق أوروبا إلى الأسكندرية: قمنا بعمل عدة حزم خاصة بالدول المتأثرة بأزمة الغذاء، ونناقش كيفية إنفاق هذه المخصصات المالية ولدينا ٢٢٥ مليون يورو ومنها ١٠٠ مليون لمصر.

وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل دعم أوكرانيا حيث قام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بزيارة أوكرانيا، مضيفاً: كما نقدم الدعم الإنساني وأيضا الدعم العسكرى.

واستعرض السفير برنامج الاحتفال بشهر أوروبا فى الأسكندرية والذى يتضمن العديد من الأنشطة ومن بينها زيارة ترام الأسكندرية و أعمال التجديد فيه، بناء على طلب من الحكومة المصرية لدعم هذا المشروع.

وأشار السفير إلى احتفال الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالقاهرة حيث جرى، الإثنين، التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون تغطى الكثير من المجالات.

كما أعلن بيرجر أن أوليفر فاريلي، المفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، سيقوم بزيارة مصر نهاية الشهر الجارى.

من ناحية أخرى، قال بيرجر إن النسخة السادسة لمؤتمر دعم سوريا ستعقد ببروكسل خلال الفترة المقبلة بحضور الدول الأطراف والجامعة العربية لمناقشة الدعم الإنساني لسوريا و التأكيد على أهمية إيجاد حل للأزمة.