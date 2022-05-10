أعلن قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، أن الجيش جاهز لحفظ أمن الانتخابات النيابية واتمامها بنجاح، في الوقت الذي دعا فيه رئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري للاقتراع بكثافة يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، وزودهم بالتوجيهات اللازمة والإجراءات الضرورية لحفظ أمن الانتخابات النيابية وإتمامها بنجاح.

وأكّد قائد الجيش أن الجيش جاهز عملانيا وأمنيا لهذه المهمة، وأنه على مسافة واحدة من الجميع، وما يعنيه هو إتمام العملية الانتخابية بنجاح وديمقراطية.

وتحدث عن حملة استهدافات طالت المؤسسة العسكرية لجهة مواكبة عملية التحضير للانتخابات، مؤكدا أن الجيش يقف على الحياد، وليس طرفا في هذا الاستحقاق إطلاقا، ولا يقف إلى جانب أي جهة ضد أخرى، وكل ما يعنينا هو سلامة العملية الانتخابية.

وعن حادث غرق المركب قبالة شاطئ طرابلس، قال قائد الجيش إن الجيش مستمر في أعمال البحث، وتواصل مع عدد من الدول الصديقة للمساعدة في انتشال المركب، مؤكدا أن الجيش قام بواجبه، وهو يتعاطى بكل شفافية مع هذا الموضوع، وفتح تحقيقاً في الحادثة.

يذكر أن أولى مراحل الانتخابات النيابية أنجزت في السادس من مايو الحالي حيث اقترع اللبنانيون المقيمون في الدول التي تعتمد يوم الجمعة يوم عطلة، وكذلك المرحلة الثانية أنجزت في الثامن من مايو حيث اقترع اللبنانيون المقيمون في باقي الدول الأجنبية، أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في الخامس عشر من الشهر الحالي.