الإعلام الأمريكي ينشر صورة لرصاصات اخترقت نوافذ منزل نائب ترامب بأوهايو

نشرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، صورة لرصاصات اخترقت نوافذ منزل جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية أوهايو.

وأفادت شبكة «فوكس نيوز» بالقبض على مشتبه به في حادث تسلل لمنزل نائب الرئيس الأمريكي في أوهايو.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكي، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث الساعة 12:15 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وألقت القبض على المشتبه به.

والسبت الماضي، أفاد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن فنزويلا تجاهلت عدة عروض للتوصل إلى تسوية، مضيفاً بأن رئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله هو «أحدث شخص يدرك أن الرئيس (دونالد) ترامب يعني ما يقول».

وقال فانس، عبر منصة «إكس»: «الرئيس عرض أكثر من مخرج لكنه كان واضحاً على مدى هذه العملية: يتعيّن وضع حد لتهريب المخدرات وإعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة».

كما شدد فانس على التبرير الأمريكي للخطوة على اعتبار أن مادورو فارٌّ من العدالة الأمريكية، قائلاً: «لا يمكنك تجنّب العدالة على خلفية تهريب المخدرات في الولايات المتحدة لأنك تعيش في قصر في كراكاس».