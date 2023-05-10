بري يدعو لانتخاب رئيس لبنان بحد أقصى 15 يونيو المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بحدّ أقصى 15 يونيو المقبل، قبل نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان التي تنتهي في يوليو المقبل، معتبراً أن رئيس الجمهورية يجب أن تكون له كلمة في اختيار حاكم مصرف لبنان.

جاء كلام بري خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بوفد موسع من "تجمع مستقلون من أجل لبنان" في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في بيروت، ضم شخصيات ونخب مسيحية مستقلة. وقدّم الوفد لبري "شرحاً حول أهداف التجمع ورؤيته لكافة القضايا والعناوين الداخلية"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

ودعا بري إلى "وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 يونيو المقبل، إذ لا أحد يمكن أن يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية"، مؤكّداً أن "انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات".

وتابع بري "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش".

وأعرب عن أمله أن "يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكل الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.

ويدعم كلّ من "حزب الله" و"حركة أمل"، التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية رئيس تيار المردة النائب والوزير السابق سليمان فرنجية. ولا يحظى فرنجية بدعم الكتل النيابية المسيحية الأساسية في البرلمان.