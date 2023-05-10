التصديق على 14 حالة تصالح لمخالفات البناء بـ3 مدن بجنوب سيناء

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صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 22 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10"، للمواطنين بمدن "دهب أبورديس، رأس سدر " نموذج 10".

وجاء ذلك بواقع 14 حالة تصالح بمدينة دهب، وقرارين بمدينة أبورديس، و6 قرارات بمدينة رأس سدر.

وأكد المحافظ، أن إجمالي عدد القرارات التي جرى التصديق عليها بالمدن الثلاث بلغ 535 قرارًا، بواقع 140 حالة تصالح بمدينة دهب، و139 حالة تصالح بمدينة أبورديس، و256 حالة تصالح بمدينة رأس سدر.

وأوضح أنه جرى التصديق على هذه القرارات عقب استيفاء كل الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح بكل مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات الجاري فحصها، وإنهاء جميع الإجراءات للتصديق عليها.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة أبودريس، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب.