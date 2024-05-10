أحمد عيد: الزمالك يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا 10 مرات

أكد أحمد عيد، نجم نادي المصري أن الزمالك يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، مُشيرًا إلى أن التوفيق لم يحالفهم في نهائي القرن أمام الأهلي.

وقال أحمد عيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لعبت في النادي الأهلي 3 مواسم، وبعدها انتقلت إلى الزمالك، ولم أبلغهم أنني قادم من الأهلي، وانضممت للفريق بعدها".

وأضاف: "مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك كانت كبيرة وقوية، وشاركت فيها، وظهرت بشكل جيد، وقدمنا كل ما لدينا، ولكن التوفيق لم يحالفنا، والزمالك يستطيع التتويج بالبطولة 10 مرات".

وتابع: "أحمد سيد زيزو هو من كان يتكفل بمتابعة علي معلول في نهائي القرن، واستطاع إبعاده عن خطوطه الدفاعية، واللاعب التونسي كبير ورائع".

وأكمل: "لم أكن أرغب في مغادرة الزمالك، ولكن إدارة النادي وتحديدًا حسين السيد قرر أن أغادر على سبيل الإعارة، وقررت الانتقال إلى الإسماعيلي".

وأتم أحمد عيد تصريحاته قائلًا: "شيكابالا تحدث معي قبل نهائي القرن، وهذا منحني دوافع كبيرة، لأن قيمة شيكابالا كبيرة بالنسبة لي".