أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سلوك جماهير نادي الزمالك في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وجاء في بيان رسمي من الكاف: "يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الخروقات الأمنية غير المقبولة خلال مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية في القاهرة".

وأضاف: "يدين الكاف بشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت في القاهرة بمصر يوم الأحد 19 مايو 2024".

وأضاف: "أحال الكاف الأمر إلى هيئاته المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر، بشأن الأحداث وسلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء وبعد المباراة".

وتغلب نادي الزمالك على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الأحد، على إستاد القاهرة، في نهائي كأس الكونفدرالية.