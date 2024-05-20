رئيس الأركان الإيراني يشكل لجنة للتحقيق في أسباب تحطم مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي

كلّف رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية، اللواء محمد باقري، لجنة تضم طيارين وخبراء وفنيين بالتحقيق في حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، مساء الاثنين، إن «الوفد الرفيع المستوى الذي تم تعيينه في الساعات الأولى من صباح اليوم، كان برئاسة الرقيب طيار علي عبد اللهي (نائب منسق الأركان العامة للقوات المسلحة)، وعدد من الخبراء والفنيين الإيرانيين».

وأوضحت أن «الوفد سيحقق في أبعاد وأسباب حادث مروحية الرئيس الإيراني»، مشيرةً إلى أن الفرق وصلت إلى مكان الحادث في أذربيجان الشرقية وباشروا التحقيق في الحادث.

ومن المقرر إقامة مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في إيران غدا الثلاثاء، بعدما لقيا حتفهما في تحطم مروحية.

وأفادت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، بأن المراسم سوف تقام في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم.

ولقي رئيسي وأمير عبد اللهيان حتفهما أمس الأحد، في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية، خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.