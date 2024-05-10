الأمم المتحدة: مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل إذا لم يصل الوقود خلال 24 ساعة

قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن إغلاق إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح يؤثر على إمدادات الوقود والمساعدات وتحركات السكان.

وحذر المكتب من أن مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل إذا لم يصل الوقود خلال 24 ساعة، وفقا لما نقله تلفزيون فلسطين الرسمي.

وأعلن جيش الاحتلال "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يوم الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة برفح، فيما يقصف جيش الاحتلال بعض مناطق شرقي المدينة جويا ومدفعيا، دون دخول المناطق السكنية حتى الآن.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بارتفاع عدد النازحين من مدينة رفح إلى نحو 110 آلاف جراء الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 6 مايو الجاري، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى إطلاق الاحتلال النيران على النازحين غرب المدينة.

وأوضحت الأونروا في بيان أن "النزوح القسري للفلسطينيين في غزة مستمر في ظل عدم وجود منطقة آمنة في القطاع".

وشددت الوكالة الأممية على أن الأمل الوحيد لوقف المأساة التي يعانيها الفلسطينيون هو "الوقف العاجل لإطلاق النار".