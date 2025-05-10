سوريا: السيطرة على أكثر من 60% من حرائق ريف اللاذقية

أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث السورية، السبت، أنها تمكنت من السيطرة على أكثر من 60% من حرائق ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن حركة الرياح خلال الساعات المقبلة ستكون عاملا حاسما في جهود الإخماد.

جاء ذلك في منشور لها على حسابها بمنصة "إكس"، أكدت فيه على أن "غرفة العمليات المشتركة، التي تضم وزارات الطوارئ والزراعة والداخلية والدفاع نجحت بالسيطرة على أكثر من 60% من حريق الأحراج في منطقة الربيعة في ريف اللاذقية (شمال غرب)".

وأوضحت "فيما يُتوقع أن تلعب الرياح خلال الساعات القادمة دورًا حاسمًا في استكمال جهود إخماده".

وأعلن الدفاع المدني السوري، الجمعة، أنه "منذ أكثر من 48 ساعة تعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية ودائرة الأحراج في مديرية الزراعة، على الاستجابة لحريق واسع الانتشار في منطقة حراجية على طريق السكرية في منطقة الربيعة بجبل التركمان في ريف اللاذقية".

وأشار في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، إلى وجود عدة تحديات تواجه فرق الدفاع المدني منها "صعوبة تضاريس المنطقة، وعدم وجود خطوط نيران جاهزة للحد من توسع الحريق، وبُعد مصادر التزود بالمياه، إضافة لعدم توفر آليات نوعية مجنزرة، ما يجعل التدخل أكثر صعوبة".

ولم يشر الدفاع المدني، لأسباب اندلاع الحريق كما لم يبلغ عن وقوع خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وجه بتحريك قوى تابعة للجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء.

وأفادت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على منصة "تلجرام"، الجمعة، أن "رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان، أصدر أوامر بتحريك قوة تابعة للجيش السوري للمساهمة في إخماد الحرائق المندلعة في منطقة ربيعة بريف اللاذقية، وذلك بتوجيه من وزير الدفاع".

وفي مارس الماضي، أعلن الدفاع المدني أن فرق الإطفاء أخمدت 20 حريقا اندلعت في غابات كل من ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس (شمال غرب)، وفق بيان نشره في حينه، بينما لم يشر لأسباب الحرائق أو الخسائر البشرية.