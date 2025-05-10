قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، إن خطة المساعدات الإسرائيلية لفظتها ورفضتها جميع المؤسسات الأممية والدولية بما فيها وكالة الأونروا.

وقال خلال تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر»الجمعة، أن هذه الخطة تخالف الحقوق الأصيلة التي تنص عليها القوانين الدولية.

وتابع: «نحن نؤكد على أصالة الحق الفلسطيني الذي لابد أن يتوفر لكل فلسطيني تحت الاحتلال والحصار من الدواء والغذاء؛ ليس منة أو تكرم من أحد، ونطالب بحقنا الأصيل من المساعدات والأدوية للمستشفيات، ومحرم دوليا ابتزاز من هم تحت الحصار بالطعام والشراب والدواء».

وحذر من أن ما يتوفر في المستشفيات من إمدادات الوقود لا يكفي إلا لـ 3 أيام في جميع المستشفيات، متهما الاحتلال الإسرائيلي بأنه وضع نصب عينيه القضاء بمعنى الكلمة على المنظومة الصحية منذ بداية الحرب، وهو ما أثبتته لجان الأمم المتحدة.

وأشار إلى خروج 18 مستشفى في قطاع غزة عن العمل من إجمالي 38 مستشفى بين حكومية وأهلية وخاصة، قائلا إن ما تبقى منها فقط 20 يعمل بشكل جزئي، منها 8 حكومية و12 أهلية؛ ولكن معظم المستشفيات أصابها الضرر.

ورأى أنَّ إعادة تشغيل بعض المستشفيات التي دمرها أو أحرقها الاحتلال، مثل المستشفى الإندونيسي ومجمع الشفاء الطبي الذي عاد للعمل جزئيًّا كان بمثابة حفر بالصخر وشبه معجزة.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يترك الطواقم الطبية تلتقط أنفاسها من المجازر التي يرتكبها على مدار اليوم، لافتا إلى استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة أكثر من 150 بمجزرة المطعم، الخميس.