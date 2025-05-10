الجيش الباكستاني: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، إن الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها.

وأعلن المتحدث ذلك في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي في الساعة 2050 بتوقيت جرينتش دون ذكر تفاصيل تدعم ما قال، وفق وكالة رويترز.

وصرح المتحدث في بيانه المصور القصير الذي تم بثه بعد منتصف الليل: «أود إبلاغكم بالنبأ الصادم بأن الهند أطلقت ستة صواريخ باليستية من أدامبور، سقط واحد منها في أدامبور وسقطت الخمسة الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند».

يُشار إلى أنه في 6 مايو الجاري، شنت الهند ضربات صاروخية ضد أهداف داخل باكستان، بما في ذلك منطقة آزاد كشمير (كشمير الحرة) الواقعة تحت سيطرة إسلام آباد.

جاء ذلك بحجة الرد على هجوم وقع في 22 أبريل الماضي بمنطقة بَهالغام، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.

وأعلنت نيودلهي، أنَّها استهدفت 9 مواقع قالت إنها تابعة لتنظيمات «إرهابية»، فيما ردت باكستان بأن الهجمات أصابت 6 مواقع مدنية، وأسفرت عن مقتل 33 شخصًا وإصابة 62 آخرين.