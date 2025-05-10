جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 9 من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة 9 من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غزة.

وبحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بإجلاء المقاتلين - التابعين للواء القدس 16 – من أجل تلقي العلاج في المستشفى، وتم إخطار ذويهم.

ولفت إلى أن «الجنود أصيبوا بعد انفجار عبوة ناسفة، خلال عمليات تمشيط في منطقة حي الشجاعية شمال غزة».

وأوضح أن «من بين المصابين، قائد السرية رقم 6310، ونائب قائد الفرقة 252».

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، على عملياتها اسم «سلسلة أبواب الجحيم».

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 6 جنود -على الأقل- منذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس الماضي.