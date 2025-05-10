تحصين 113014 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري من خلال الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهر أبريل الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأشاد محافظ الفيوم، في بيان اليوم السبت، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد، وذلك استمراراً لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى إجراء المديرية العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر أبريل الماضي، حيث وقعت إدارة المجازر والصحة العامة الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 12859 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 3575 حيواناً.

كما أجرت إدارة الخدمات التأمين لعدد 411 حيواناً، وتسجيل وترقيم عدد 1616 حيواناً، واستخراج عدد 3697 بطاقة، والتفتيش على عدد 13 عيادة ومركزًا طبيًا.

فيما استمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين عدد 2750 رأساً ضد مرض الجلد العقدي، و1702 رأس ضد جدري الأغنام، و400 رأس ضد حمى الثلاثة أيام، كما تم تحصين عدد 9913 رأساً بلقاح النيموباك "التسمم الدموي".

وأضاف أن إدارة الدواجن قامت بعلاج عدد 19749 طائراً، وتحصين عدد 89435 طائرًا، فيما قامت إدارة التلقيح الصناعي بتلقيح عدد 3770 رأس أبقار، و646 رأسًا من الجاموس.

كما نظمت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، 195 ندوة وحملة توعوية للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية ووقايتها.

وشنت مديرية الطب البيطري، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 279 كيلوجرامًا من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تم توقيع الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة.