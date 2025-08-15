سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الوفد الروسي إلى ألاسكا، الجمعة، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وسائل إعلامية روسية أن الوفد الذي سيحضر اجتماع بوتين وترامب، وصل إلى مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية.

ويضم الوفد الروسي وزراء الخارجية سيرجي لافروف، والدفاع أندريه بيلوسوف، والمالية أنطون سيلوانوف، ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، والممثل الخاص لبوتين للتعاون الاقتصادي الدولي، كيريل دميترييف.

في السياق، وبحسب بيان صادر عن الكرملين، توقف بوتين أثناء رحلته إلى ألاسكا، في مدينة ماغادان الواقعة شمال شرقي روسيا، حيث سيلتقي مسؤولين محليين.

ومن المقرر أن يبدأ لقاء بوتين وترامب حوالي الساعة 11:00 صباحا بتوقيت ألاسكا (10:00 مساء بتوقيت موسكو).

ومن المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، لا سيما حل الأزمة الأوكرانية.

كما يتضمن برنامج اللقاء عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين عقب المحادثات.