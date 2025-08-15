بوتين يزور أقصى الشرق الروسي قبيل قمة ألاسكا

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة ماجادان الواقعة في أقصى شرق روسيا، في طريقه إلى القمة المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن بوتين يستغل مثل هذه الرحلات الطويلة لزيارة الأقاليم الروسية والاطلاع على أوضاعها.

وتقع ماجادان على بعد نحو 6 آلاف كيلومتر شرق موسكو جوا، وتطل على بحر أوخوتسك. وتعرف المنطقة تاريخياً بكونها موقعا لمعسكرات الاعتقال والسجون، فيما تعتمد حاليا على التعدين وصيد الأسماك

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، كان من المتوقع أن تشمل زيارة بوتين مصنعا ومراكز رياضية وثقافية في مدينة ماجادان، عاصمة الإقليم..

ومن المقرر أن يتوجه بوتين بعد ذلك إلى مدينة أنكوراج، أكبر مدن ولاية ألاسكا الأمريكية، التي تبعد نحو 3 آلاف كيلومتر جوا، حيث ينتظر أن تعقد القمة مع ترامب، والتي من المتوقع أن تركز على الحرب الروسية في أوكرانيا.