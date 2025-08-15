لافروف يرفض التكهن بشأن مآلات قمة بوتين وترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التكهن بشأن احتمال فشل المفاوضات خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "نحن لا نتكهن أبدا".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أجاب لافروف على أسئلة الصحفيين، الجمعة، حول تصريحات ترامب القائلة إن نسبة احتمال فشل القمة تبلغ 25%.

وأضاف لافروف: "نحن لا نتكهن أبدا. نعلم أن حججنا واضحة وأن لدينا موقفا مفهوما، وسنعرضه".

وأشار لافروف إلى أن "الكثير قد تحقق" خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو.

وتابع لافروف: "آمل أن نواصل هذه المحادثات المفيدة الجمعة".

وأمس الخميس، أعرب ترامب عن تفاؤل حذر بشأن لقائه الرئيس الروسي، لافتا إلى أن نسبة احتمال فشل القمة تبلغ 25 بالمئة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين اليوم الجمعة في ألاسكا، لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.