قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تضع الثلاثي السعودي في مواجهات نارية

أُقيمت صباح اليوم الجمعة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، والتي تنطلق منافساتها في 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 24 فريقًا.

وتُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 على أرضه و4 خارجها، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16 المقرر بين 2 و11 مارس 2026، فيما تُقام الأدوار النهائية بنظام البطولة المجمعة في السعودية من 17 إلى 25 أبريل 2026.

مواجهات الأهلي السعودي حامل اللقب:

شباب الأهلي الإماراتي – ناساف الأوزبكي – السد القطري – الشرطة العراقي – الغرافة القطري – الشارقة الإماراتي – الدحيل القطري – الوحدة الإماراتي.

مواجهات الهلال السعودي:

السد القطري – الشرطة العراقي – شباب الأهلي الإماراتي – ناساف الأوزبكي – الدحيل القطري – الوحدة الإماراتي – الشارقة الإماراتي – الغرافة القطري.

مواجهات الاتحاد السعودي:

شباب الأهلي الإماراتي – ناساف الأوزبكي – السد القطري – الشرطة العراقي – الشارقة الإماراتي – الغرافة القطري – الدحيل القطري – الوحدة الإماراتي.

مواجهات السد القطري:

تراكتور الإيراني – الأهلي السعودي – شباب الأهلي الإماراتي – الشرطة العراقي – الشارقة الإماراتي – الاتحاد السعودي – الهلال السعودي – الوحدة الإماراتي.

المنطقة الشرقية

مواجهات أولسان الكوري (الباحث عن لقبه القاري الثالث):

بوريرام يونايتد التايلاندي – ملبورن سيتي الأسترالي – سانفريس هيروشيما الياباني – تشينجدو رونجتشنج الصيني – شنغهاي بورت الصيني – فيسيل كوبي الياباني – شنغهاي شينهوا الصيني – ماتشيدا زيلفيا الياباني.

مواجهات فيسيل كوبي (بطل الدوري الياباني):

أولسان الكوري – ملبورن سيتي الأسترالي – سيول الكوري – تشينجدو رونجتشنج الصيني – شنغهاي بورت الصيني – جوهور دار التعظيم الماليزي – شنغهاي شينهوا الصيني – جانجوون الكوري.

القرعة أفرزت مواجهات مثيرة بين كبار القارة، ما ينذر بموسم آسيوي قوي وحافل بالإثارة، وسط ترقب جماهيري لمعرفة من سيحصد اللقب القاري الأغلى.