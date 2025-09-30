الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم خطة ترامب للسلام

في ضوء اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس، أكدت الأمم المتحدة دعمها لهذه الجهود.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال حول خطة ترامب "نحن نرحب بكل جهود الوساطة، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم، بما في ذلك، كما تتوقع، بتوفير المساعدات الإنسانية".

وأضاف المتحدث: "كما تعلمون، كانت الأمم المتحدة تتابع جميع جهود الوساطة المختلفة التي قام بها مختلف الوسطاء، سواء كنا نتحدث عن هذا الجهد الذي قامت به الولايات المتحدة أو جهود أخرى قامت بها قطر ومصر".

وينص اقتراح ترامب للسلام، الذي نشره البيت الأبيض اليوم الاثنين قبل فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنه إذا وافق الجانبان على هذا الاقتراح ، فإن الحرب ستنتهي على الفور.