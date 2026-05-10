تموين الأقصر يضبط طن دهانات منتهية الصلاحية داخل محل في أرمنت

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم، من ضبط طن من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية قبل طرحها للتداول بالأسواق، داخل أحد المحال بناحية مركز أرمنت.

وقالت المديرية إن ذلك جاء خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها إدارة الرقابة التموينية بالتنسيق مع إدارة تموين أرمنت، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

ولفتت المديرية إلى أنه في مجال متابعة المخابز البلدية، أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات، شملت محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات داخل المخبز، بالإضافة إلى محضر لعدم وجود ميزان.



