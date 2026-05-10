قصور الثقافة تنظم زيارة لذوي الهمم إلى قصر البارون

نظمت هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، زيارة ثقافية إلى قصر البارون إمبان بالقاهرة، لطلاب مدرسة المطرية للصم، إلى جانب عدد من ذوي الإعاقة الفكرية من رواد جمعية البلد اليوم لخدمة وتنمية المجتمع، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء.

وتضمنت الزيارة، جولة تفقدية داخل القصر، قدم خلالها د. أحمد عبد الله، شرحا وافيا لتاريخ القصر وظروف إنشائه وقيمته المعمارية المميزة، مع الاعتماد على لغة الإشارة في تقديم المحتوى لطلاب الصم، بما يساهم في إيصال المعلومات بشكل مبسط وتفاعلي.

وتوقف عبد الله، خلال الجولة، عند أبرز التفاصيل المعمارية والزخارف الفريدة التي تميز القصر، موضحا رمزيته ضمن الطراز المعماري للقاهرة الحديثة، مع إتاحة مساحات للنقاش وتبادل الأسئلة مع المشاركين، بما يعزز من تفاعلهم مع المكان وربطهم المباشر بالتاريخ.

جاءت الفعالية ضمن خطة الإدارة العامة للتمكين الثقافي، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وشهدت حضور د. هادية صابر، رئيس مجلس إدارة جمعية البلد اليوم، فادية بكير، مدير إدارة تثقيف المكفوفين والإعاقة الحركية بالإدارة العامة للتمكين الثقافي، ورباب محمد، مسئول إدارة تنمية التواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم ذوي الهمم.