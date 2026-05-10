اتحاد جدة يقتنص فوزا ثمينا أمام ضمك في الدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا مثيرًا على ضيفه ضمك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما خطف "النمور" هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة.

وافتتح النجم الجزائري حسام عوار التسجيل لصالح الاتحاد في الدقيقة 23، بعد أفضلية هجومية واضحة للفريق صاحب الأرض خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح ياكو ميتي في إدراك التعادل لصالح ضمك في الدقيقة 73، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويشعل الدقائق المتبقية.

وبينما كانت المواجهة تتجه نحو التعادل، خطف عبد العزيز البيشي هدف الفوز القاتل للاتحاد في الدقيقة 94، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، مواصلًا مطاردة المراكز المتقدمة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة ليستمر في صراع الهروب من مراكز الهبوط.