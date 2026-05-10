رسالة قاسية من وائل جمعة لجوارديولا بسبب عمر مرموش

وجّه وائل جمعة رسالة إلى الإسباني بيب جوارديولا، طالب خلالها بمنح الدولي المصري عمر مرموش فرصة أكبر للمشاركة مع مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وقال جمعة في تصريحات عبر قنوات «بي إن سبورتس»: «عمر مرموش لاعب كويس جدًا، وأثبت نفسه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، ويستحق الحصول على فرصة أكبر، لأنه حتى الآن لم يحصل على الفرصة الكاملة المتوقعة منه».

وأضاف: «مرموش لاعب مجتهد وصبور، وكلما يشارك يثبت نفسه ويؤكد امتلاكه لإمكانيات كبيرة، واستغلال قدراته يحتاج إلى دقائق أكثر داخل الملعب».

وأشاد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بالهدف الذي سجله مرموش في شباك برينتفورد، مؤكدًا أن طريقة استلام الكرة والتصرف داخل منطقة الجزاء تعكس ذكاءً هجوميًا وقدرات مميزة.

وكان مرموش قد سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما شارك بديلًا في الدقيقة 59، قبل أن يختتم أهداف اللقاء في الوقت بدل الضائع.