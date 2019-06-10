القاضى: الكوكب سيكون مرئيًا طوال الليل فى سماء القاهرة بين الساعة 7:29 دقيقة مساء وحتى 4:18 دقيقة من فجر الثلاثاء

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قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية و«الجيوفيزيقية» إن سكان كوكب الأرض، يمكنهم اليوم رؤية كوكب المشترى ــ أكبر كواكب المجموعة الشمسية ــ على صفحة السماء، بالعين المجردة، كنجمة لامعة، فيما يمكن رؤيته بمصاحبة بعض أقماره «توابعه» باستخدام المنظار.

وأشار ــ فى تصريح أمس ــ إلى أنه بالرغم من إمكانية رؤية كوكب المشترى طوال شهر يونيو الجارى فى السماء، إلا أن هناك ظاهرة فلكية هامة تلوح فى الأفق حيث سيكون الكوكب فى مقابلة الشمس، وفى أقرب نقطة له من الأرض اليوم، وسيكون الكوكب فى ألمع حالاته، ويرى فى الكوكبة المعروفة فلكيا باسم «الحواء» وسيكون مرئيا فى جزء كبير من الليل، ويصل إلى أعلى نقطة له فى السماء ــ حوالى منتصف الليل بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وأضاف أن هذا الوضع الأمثل لرؤية كوكب المشترى يحدث عندما يصل إلى أعلى نقطة له فى مداره حول الشمس، وأن هذا يتزامن مع وجود الكوكب فى أقرب نقطة له من الأرض، مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيا من أى وقت آخر.

وأضاف القاضى أن كوكب المشترى سيكون مرئيا طوال الليل فى سماء القاهرة بين الساعة 7:29 دقيقة مساء وحتى 4:18 دقيقة من فجر غد الثلاثاء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

ولفت إلى أن الكوكب سيظهر للراصدين عندما يرتفع 7 درجات فوق الأفق الجنوبى الشرقى، وسوف يصل إلى أعلى نقطة فى السماء بارتفاع 37 درجة عند الأفق الجنوبى، ويتحرك فى السماء حتى يغرب فى الساعة 4:18 دقيقة فجرا فوق الأفق الجنوب الغربى. وأكد أن كوكب المشترى ليس له أى تأثير ضار على الإنسان والكائنات الحية إلا أنه سيكون منظرا بديعا يمكن لسكان الأرض رؤيته كنجمة مضيئة ذات لمعان كبير.