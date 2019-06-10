الصين تؤكد رفضها أي تدخل خارجي في شؤون هونج كونج

أكدت الصين، اليوم الاثنين، رفضها الشديد لأي تدخل خارجي في شؤون هونج كونج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ- خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على المظاهرات التي شهدتها هونج كونج احتجاجا على تشريع يسمح بتسليم المشتبه بهم للحكومة المركزية في بكين- إن الحكومة المركزية ستواصل دعم الحكومة في هونج كونج والتعديلات التشريعية المطروحة، مشددا على معارضة الصين أي تدخل خارجي في شؤون هونج كونج.

وحول الأعداد الكبيرة للمتظاهرين، أشار شوانغ إلى أن أكثر من 800 ألف شخص من أبناء هونج كونج، أعربوا عن تأييدهم للتعديلات التشريعية، في حين أن حكومة هونج كونج أكدت أن عدد المشاركين في المظاهرات الرافضة للتعديلات أقل بكثير من الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام.

كانت شوارع هونج كونج شهدت مظاهرة كبيرة ؛ احتجاجا على مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين أمنيا إلى دول من بينها الصين.