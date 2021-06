خطوة أخيرة تفصل سانشو عن مانشستر يونايتد

اقترب جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، من الانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في سوق الانتقالات، والذي قال:" توصل مانشستر يونايتد لاتفاق على الشروط الشخصية مع ممثلي جادون سانشو حتى 2026، وسانشو لا يمثل أي مشكلة".

وأضاف:" بدأت المفاوضات الأن مع بوروسيا دورتموند، عرض الـ95 مليون جنيه إسترليني لم تتم الموافقة عليه حتى الأن".

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع سانشو الفترة المقبلة لعل أبرزهم ليفربول ومانشستر سيتي إلى جانب مانشستر يونايتد، ولكن دورتموند لا يزال متمسكًا بالحصول على 115 مليون يورو من أجل التفريط في لاعبه الشاب.

