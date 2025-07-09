قالت حركة حماس إنها تواصل جهودها المكثفة والمسئولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية.

وأضافت في بيان، مساء الأربعاء، أنها تسعى للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على الشعب الفلسطيني، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية، أبدت الحركة المرونة اللازمة، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى.

وتابعت: «تبقى النقاط الجوهرية قيد التفاوض، وفي مقدّمتها تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار».

وذكرت حماس: «على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة».