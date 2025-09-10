الشرطة الألمانية تحقق في صلة هجوم على منشآت كهرباء بمركز تطوير تاب لتسلا

في أعقاب الحريق المتعمد لأبراج كهرباء وكابلات في جنوب شرق العاصمة الألمانية برلين، تجري الشرطة تحقيقا في احتمال أن تكون هذه الجريمة وقعت على خلفية اعتزام شركة تسلا بناء مركز للتطوير في هذه المنطقة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: " يجري التحقيق أيضًا لمعرفة ما إذا كان لهذا دور في الحادث"، لكنها أوضحت أنه لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة على ذلك.

وبحسب التقييم الأولي للشرطة، يُرجَّح أن الحريق أُشعل عمدًا على يد جناة بدوافع سياسية ومن المرجح أنهم متطرفون. وأشارت إلى أن اختيار أبراج الكهرباء كهدف، إضافة إلى طريقة التنفيذ، يُعدّان مؤشرَين على ذلك.

وكانت تسلا أعلنت في 3 سبتمبر/أيلول الجاري عن نيتها إنشاء مركز تطوير أوروبي جديد في منطقة برلين-كوبنيك، مؤكدة أنها ستقوم بتجديد منشأة صناعية قديمة لهذا الغرض، لكنها لم تكشف على وجه الدقة عن موقع هذا المشروع. كما حرصت سلطات المنطقة على الحفاظ على سرية المكان. وسبق هذا الإعلان "محادثات مكثفة وسرية" بين حكومة ولاية برلين وسلطات المنطقة مع الشركة. وجاء في بيان رسمي أن " الحفاظ الصارم على السرية كان عاملًا مهمًا في نجاح قرار اختيار كوبنيك كموقع".

ويشبه هذا الهجوم المشتبه به حادثًا آخر وقع في مارس/آذار 2024 عندما استُهدف برج كهرباء جنوب شرق برلين، ما أدى حينها إلى انقطاع التيار عن منشآت تابعة لتسلا وشركات أخرى وآلاف المنازل الخاصة. وفي أعقاب ذلك، أعلنت مجموعة مصنّفة على أنها يسارية متطرفة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم، وتولى المدعي العام الاتحادي التحقيق في القضية.

غير أن الحادث الحالي يحقق فيه قسم أمن الدولة في فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية برلين، والمختص المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية. وأدى الحريق إلى إلحاق أضرار وتدمير جزئي في كابلات سميكة في برجي الكهرباء المرتفعين في شارع كونيجسهايده. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجناة استخدموا ما يُعرف بـ "مسرّع الحريق" مثل البنزين.