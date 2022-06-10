باكستان: رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات المستعرة منذ أسبوعين

يكافح المئات من رجال الإطفاء، تدعمهم مروحيات عسكرية، للأسبوع الثاني على التوالي من أجل إخماد حرائق الغابات المستعرة في أنحاء البلاد.

وقال بلال فايزي، المسؤول بهيئة الإنقاذ، اليوم الجمعة، إن موجة الحر التي بدأت مطلع هذا الشهر تسببت في اندلاع حرائق غابات في أكثر من 400 موقع بشمال وشمال شرقي للبلاد.

وأضاف فايزي أنه رغم تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحرائق في معظم المواقع، لاتزال الحرائق مستعرة في نحو 12 موقعا في جبال الهيمالايا.

وأوضح فايزي أن الحرائق تسببت حتى الآن في مقتل ما لايقل عن 10 أشخاص، من بينهم أطفال ورجل إطفاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان إن درجات الحرارة خلال نهار اليوم الجمعة قفزت إلى 49 درجة مئوية، مشيرة إلى أنها ستصل إلى 50 درجة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتسبب حريق هائل اندلع في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، في تدمير جزئي لواحدة من أكبر غابات أشجار الصنوبر في العالم.

وتواجه معظم أنحاء باكستان والهند المجاورة درجات حرارة شديدة منذ آذار/مارس الماضي، مما أدى إلى وقوع وفيات وحدوث ندرة في المياه وخسارة منتجات زراعية.

ويعزو الخبراء السبب وراء هذا الطقس الحار إلى أزمة تغير المناخ.