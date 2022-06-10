 مقتل 11 من قوات الأمن في بوركينا فاسو في ثالث هجوم خلال يومين - بوابة الشروق
الجمعة 10 يونيو 2022 7:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

مقتل 11 من قوات الأمن في بوركينا فاسو في ثالث هجوم خلال يومين

واجادوجو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 7:28 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 7:28 م

شن مهاجمون مجهولون هجوما على موقع أمامى لقوة الدرك في بوركينا فاسو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 11 فردا من قوات الأمن.

وقوة الدرك هي فرع من الجيش في بوركينا فاسو. وأشار بيان للجيش أن منفذي الهجوم شنوا الهجوم بوحشية بالغة.

وأضافت السلطات أن أربعة جنود لقوا حتفهم أمس في هجوم استهدف قاعدة عسكرية بإقليم "كوسي" كما تم "تحييد"، أو اعتقال عدد من الإرهابيين عندما اندلع القتال.

وقتل جندي وموظف بإحدى شركات التعدين، وأصيب 11 شخصا، في هجوم وقع بإقليم آخر أمس الخميس، بحسب ما ذكره حاكم الإقليم.

ولم يكن أحدث هجوم بعيدا عن حدود النيجر.

وتواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقية، أزمة إنسانية وسياسية حادة منذ عام 2019.

وتنشط جماعات مسلحة عديدة في بوركينا فاسو، وفي دولتي مالي والنيجر المجاورتين، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.

وعانت بوركنيا فاسو من فترات جفاف ومجاعات ممتدة، وتعيش البلاد في براثن الفقر رغم احتياطي الذهب لديها. ويحكم البلاد نظام عسكري منذ انقلاب وقع في كانون الثاني/يناير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك