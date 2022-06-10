مقتل 11 من قوات الأمن في بوركينا فاسو في ثالث هجوم خلال يومين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن مهاجمون مجهولون هجوما على موقع أمامى لقوة الدرك في بوركينا فاسو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 11 فردا من قوات الأمن.

وقوة الدرك هي فرع من الجيش في بوركينا فاسو. وأشار بيان للجيش أن منفذي الهجوم شنوا الهجوم بوحشية بالغة.

وأضافت السلطات أن أربعة جنود لقوا حتفهم أمس في هجوم استهدف قاعدة عسكرية بإقليم "كوسي" كما تم "تحييد"، أو اعتقال عدد من الإرهابيين عندما اندلع القتال.

وقتل جندي وموظف بإحدى شركات التعدين، وأصيب 11 شخصا، في هجوم وقع بإقليم آخر أمس الخميس، بحسب ما ذكره حاكم الإقليم.

ولم يكن أحدث هجوم بعيدا عن حدود النيجر.

وتواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقية، أزمة إنسانية وسياسية حادة منذ عام 2019.

وتنشط جماعات مسلحة عديدة في بوركينا فاسو، وفي دولتي مالي والنيجر المجاورتين، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.

وعانت بوركنيا فاسو من فترات جفاف ومجاعات ممتدة، وتعيش البلاد في براثن الفقر رغم احتياطي الذهب لديها. ويحكم البلاد نظام عسكري منذ انقلاب وقع في كانون الثاني/يناير.