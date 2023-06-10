محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق الاثنين المقبل، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وعددها 76 لجنة، يؤدي بها 25 ألف و99 طالب وطالبة، وأيضا جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين وذلك من خلال تجهيز 24 استراحة لاستقبالهم في الإدارات التعليمية ال12.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على متابعة جميع الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم في عضويتها الجهات المعنية من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة وإسعاف وكهرباء وأمن وشركة اتصالات، ومياه شرب.

وأردف أنه وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبد السلام ، مدير أمن كفر الشيخ ، لتأمين اللجان، مشددًا على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

كما شدد على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

ووجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي و الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة، والإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة.

وأضاف أنه جرى التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة من أجل تسهيل الأمور كافة.

ونوه وكيل الوزارة، إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.