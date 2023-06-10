مي فاروق تختتم حفلها في جدة بأغنية أهداها تركي الشيخ للمصريين



أحيت الفنانة مي فاروق، حفل ليالي الفنون الخالدة ضمن حفلات تقويم جدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبدأت الحفل بأغنية «رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا» لكوكب الشرق أم كلثوم.

وحرصت مي على توجيه الشكر للجمهور الذي حرص على حضور الحفل، قائلة: «مساء الخير والفل، وشكرا جدا لحضوركم، إنتو وحشتوني ويارب تخرجوا فرحانين من الحفلة، والقوقوف قدامكم مرعب».

واختتمت مي حفلها بتقديم أغنية «يا بلادي» إهداء من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لكل المصريين المتواجدين في الحفل، وتفاعل الجمهور معها بالهتاف والتصفيق.

وقدمت مي خلال الحفل مجموعة من الأغاني منها «رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، وإنت عمري، ولسه فاكر، وانساك، والحب كله،ونسيت النوم، والأطلال، وغدا ألقاك، وبعيد عنك، وسيرة الحب» لكوكب الشرق أم كلثوم، وأغنية «اكذب عليك» لوردة الجزائرية، وأغنية «هان الود» للفنان محمد عبدالوهاب، وأغنية «ما تفوتنيش أنا وحي» للفنان سيد مكاوي، وأغنيتي قارئة الفنجان وبهواك للعندليب عبدالحليم حافظ، وأغنية القريب منك بعيد للمطربة نجاة الصغيرة، وأغنية يا مسافر وحدك للفنان محمد عبدالوهاب.

وقدمت الفنانة إيمان عبد الغني حفل غنائيا قبل مي فاروق وتفاعل الجمهور معها بالهتاف والتصفيق خلال غنائها على المسرح، وتعالت صيحات الجمهور مع الأغاني، حيث حرصت على تهنئة الجمهور على استقبالهم لها خلال الحفل.