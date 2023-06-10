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الرئيس التركي يلتقي نظيره الإماراتي في إسطنبول

إسطنبول - د ب أ
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 9:30 م | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 9:30 م
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إسطنبول.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس أردوغان التقى الشيخ بن زايد السبت في مطار أتاتورك، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ووصل الرئيس الإماراتي اليوم إلى تركيا في زيارة عمل، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم السبت، أن الرئيس التركي، ووزير الخارجية هاكان فيدان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأتراك كانوا فى رئيس الإمارات بمطار اسطنبول

ويرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد رسمي كبير يضم كلا من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسؤولين الإماراتيين الآخرين.

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