محاضرة فيديو لمنتخب الناشئين قبل مواجهة المغرب

عقد حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، محاضرة فنية مطولة بالفيديو للاعبي المنتخب، بمقر إقامة البعثة بليبيا، في إطار التحضيرات الختامية لمواجهة المنتخب المغربي، والمقررة إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا.

واستمرت المحاضرة الفنية، لمدة ساعة ونصف، ركز خلالها الجهاز الفني على دراسة نقاط القوة والضعف في المنتخب المغربي، من خلال عرض مقاطع فيديو لمبارياته السابقة في البطولة، مع الحرص على منح تعليمات صارمة للاعبين تتعلق بتمركز الخطوط وتوزيع الأدوار الهجومية بشكل دقيق، لضمان استغلال الفرص أمام المرمى، واستمرار نغمة الانتصارات، التي بدأت بالفوز على تونس.

وشدد المدير الفني لمنتخب الناشئين على ضرورة التركيز الذهني، طوال الـ 90 دقيقة، معتبرًا أن مواجهة المغرب تتطلب توازنًا كبيرًا بين الاندفاع الهجومي والتأمين الدفاعي لخطف نقاط المباراة الثلاث.

وشهدت المحاضرة حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة المنتخب في ليبيا، لتقديم الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني قبل هذه المحطة الفاصلة، والذي شدد من جانبه، على ثقة اتحاد الكرة الكاملة في هذا الجيل من اللاعبين وقدرتهم على تمثيل الكرة المصرية بشكل مشرف، والوصول إلى النهائيات القارية.