إنبي يكتسح بتروجت ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم فريق إنبي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة بعدما اكتسح نظيره بتروجت بنتيجة 4-0 في إياب الدور ربع النهائي.

وكان بتروجت قد انتصر في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بنتيجة 1-0 ليتأهل إنبي إلى نصف النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وبادر أحمد خليل كالوشا بالتسجيل لإنبي في مباراة الإياب عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف محمد شريف حتحوت الهدف الثاني في الدقيقة 14، ومن ثم سجل حامد عبد الله الهدف الثالث في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 64 سجل علي محمود الهدف الرابع لإنبي ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي بامتياز.

يُشار إلى أن الدور نصف النهائي الآخر سيكتمل بعدما يلتقي المصري مع الجونة مساء الغد الإثنين في إياب ربع النهائي، وفي نفس الدور يلعب زد مع المقاولون العرب.