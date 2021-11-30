أظهرت إحصاءات رسمية أن 44% من الأجانب في السعودية هم من 3 جنسيات غير عربية (بنجلاديش والهند وباكستان).

ونشرت قناة الإخبارية الرسمية نقلا عن «بيانات تعداد السعودية 2022»، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، قائمة تظهر الدول الثماني الأولى من حيث نسبة المقيمين.

44% من الأجانب في السعودية من الجنسيات الثلاث التالية:

- بنغلاديش 🇧🇩

- الهند 🇮🇳

- باكستان 🇵🇰 #الإخبارية #أسواق_السعودية pic.twitter.com/w52qd2H7ur — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 9, 2023

وتصدرت بنجلاديش القائمة مع عدد مقيمين يبلغ 2.11 مليون نسمة، وبنسبة تتجاوز 15% من عدد المقيمين، ثم الهند 1.88 مليون نسمة وأكثر من 14%، وفي المركز الثالث، باكستان، بـ 1.81 مليون نسمة، ونسبة تتجاوز 13%.

وحل في المراكز الأخرى تواليا اليمن (1.80 مليون نسمة)، ومصر (1.47 مليون نسمة)، والسودان (819 ألف نسمة)، والفلبين (725 ألف نسمة)، وسوريا (449 ألف نسمة).

وفي مايو الماضي، أظهرت نتائج الإحصاء الوطني، في أكبر اقتصاد بين الدول العربية، أن الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، يشكلون 51.1 في المئة من إجمالي سكان السعودية، البالغ عددهم نحو 32.2 مليونا.

وبلغ عدد السعوديين 18,8 مليون نسمة بنسبة 58,4 في المئة مقابل 13,4 مليون مقيم بنسبة 41,6 في المئة، حسبما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني الذي أجرته، في عام 2022.

وجاء في نتائج الإحصاء أن الشباب أقل من 30 عاما عددهم أكثر من 16,45 مليونا، لافتا إلى أن 63 في المئة من المواطنين السعوديين هم دون 30 عاما، في حين أن 35 في المئة من غير السعوديين هم دون 30 عاما.

وبلغ متوسط السن في المملكة، 29 عاما، في حين بلغ معدل النمو السكاني السنوي 2,5 في المئة.

وزاد عدد سكان المملكة 8,2 مليون نسمة بنسبة (34,2 في المئة) مقارنة بنتائج آخر إحصاء وطني في عام 2010.

وكان من المقرر إجراء الإحصاء الوطني، الخامس في تاريخ المملكة، في عام 2020، لكن جرى تأجيله إلى سنة 2022 بسبب تفشي جائحة كورونا.