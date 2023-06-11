مي فاروق: أتشرف بالغناء لمصر في السعودية وشكرا لكل شخص يدعمني

قالت الفنانة مي فاروق، إن ردود الأفعال بشأن حفلها ضمن ليالي «تقويم جدة»، أمس الجمعة، إيجابية وكبيرة، مشيرة إلى استمتاعها بتقدم أغنية «يا حبيبتي يا مصر» على وجه الخصوص.

وتوجهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، بالشكر إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على طلبه لتقديم تلك الأغنية خلال الحفل، مؤكدة أنها تتشرف بالغناء لمصر في المملكة العربية السعودية.

وأضافت: «الجمهور كان سعيدًا، لا تعلم من المصري والسعودي، كلهم يحبون مصر ويغنوها بحب وحماس، وشعرت بالفخر والسعادة، لدرجة أنني اتلخبطت في الكلام من كثر فرحتي بيها».

وأشادت بتقديم الحفل مع الموسيقار يحيى الموجي، ومهندس الصوت ياسر أنور، قائلة إن إعلان تقديمها لحفلات موسيقية في مختلف أرجاء المملكة «مفاجأة سعيدة لم تتوقعها».

وأكدت أنها تتشرف بتقديم حفلات غنائية في المدن السعودية المختلفة؛ لأنها تحب أهالي المملكة وتتمنى الوصول إلى كل منطقة فيها وتقديم حفلات لهم، متوجهة بالشكر لكل شخص يساعدها ويدعمها ويقدر موهبتها.

ولفتت إلى أن الفنانة إيمان عبدالغني، التي شاركتها إحياء حفل أمس، صوت يستحق هذا الدعم، مختتمة: «الفكرة اعرضوا وذيعوا سلطوا الضوء على تلك الأمور كما يحدث الآن وستصل للجمهور».

وأحيت المطربتان مي فاروق وإيمان عبدالغني حفلًا جماهيريا بالسعودية، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من الجمهور، وذلك ضمن ليالي «تقويم جدة».